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Шахтер все-таки сумел дожать АЕК в концовке матча

"Горняки" оформили первую победу в Лиге чемпионов.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - АЕК / Getty Images
Шахтер - АЕК / Getty Images

В среду, 14 октября, Шахтер принимал АЕК на Стэмфорд Бридж в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Греки сразу провели каркас ворот Ризныка после углового, а следующие 20 минут команды провели в борьбе за контроль. 

В итоге АЕК нашел все же первым нашел лазейку в обороне, и Майер открыл счет. Но уже через пару минут Шахтер заработал пенальти, позволив Педриньо сравнять счет.

Равный счет держался вплоть до 80-й минуте. За это время команды успели обменяться рядом моментов, однако, в целом, игра была очень равная.

В итоге Винисиус вывел Шахтер вперед ударом с очень острого угла, а затем "горняки" додавили демотивированного соперника, забив третий гол.

Статистика матча Шахтер - АЕК 2-го тура Лиги чемпионов

Шахтер - АЕК  3:1
Голы: Педриньо (пенальти), 34, Винисиус, 80, Мендоса, 86

Ожидаемые голы (xG): 1.37 - 1.10
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 12 - 13
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 5 - 2
Фолы: 16 - 17

Шахтер: Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Педриньо (Изаки, 63), Очеретько, Марлон Гомес (Назарина, 81) — Алиссон (Ферейра, 87), Элиас (Мейреллиш, 87), Невертон (Мендоса, 63).

АЕК: Бриньоли — Рота, Мукуди, Релваш, Пило — Майер (Жоау Марио, 71), Марин (Зубков, 83), Виталиш (Кайринен, 78), Койта — Йович (Варга, 79), Зини (Гачинович, 71).

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