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Футбол

Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча 14.10.2026

Вашему вниманию видео голов поединка украинской команды в главном еврокубке.
Сегодня, 00:02       Автор: Игорь Мищук
Шахтер - АЕК: видео голов матча / Getty Images
Шахтер - АЕК: видео голов матча / Getty Images

В среду, 14 октября, Шахтер в Лондоне на Стэмфорд Бридж проводит номинально домашний матч с АЕК в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - АЕК во втором туре Лиги чемпионов:

0:1 – Майер, 28

1:1 – Педриньо, 34 (пен.)

2:1 - Винисиус Тобиас, 80

3:1 - Мендоса, 86

Источник: MEGOGO

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