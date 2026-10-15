Фанаты требуют красную: игрок Манчестер Сити уронил арбитра в матче с ПСЖ

Полузащитник Манчестер Сити Энцо Фернандес столкнулся с немецким арбитром Свеном Яблонским и уронил его на газон.

Стычка произошла на 74-й минуте, когда Манчестер Сити уступал со счетом 2:4. Фернандес ускорился к мячу перед штрафной площадью и собирался нанести удар, но на его пути оказался Яблонский. Полузащитник уперся руками в спину арбитра, после чего тот упал на газон.

Судья быстро поднялся и позволил продолжить игру. Фернандес не получил ни желтой, ни красной карточки.

Enzo Fernández 😂 https://t.co/7LAp7t13Bw — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 14, 2026

При этом повтор эпизода вызвал бурную реакцию болельщиков в социальных сетях: многие посчитали, что футболиста следовало удалить с поля.

Матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов состоялся 14 октября и завершился победой ПСЖ со счетом 4:2.

Напомним, Шахтер оформил первую победу в Лиге чемпионов.

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