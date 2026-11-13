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Футбол

Почеттино - новый главный тренер Манчестер Юнайтед

Аргентинец присоединится к клубу через неделю.
Сегодня, 14:35       Автор: Андрей Безуглый
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении нового главного тренера.

Напомним, что накануне Майкл Каррик был отправил в отставку на фоне катастрофических результов.

Новым наставником манкунианцев стал Маурисио Почеттино.

54-летний аргентинец ранее возглавлял сборную США, но с 18 ноября начнет руководить Манчестер Юнайтед.

Контракт с Почеттино рассчитан до 2029 года.

Ранее также сообщалось, что капитан МЮ намерен покинуть команду.

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