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Футбол

Испания получит серьезное усиление на матч с Англией

Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль вернулись в команду.
Сегодня, 10:31       Автор: Андрей Безуглый
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Сборная Испании может рассчитывать на серьезное усиление в матче с Англией.

Главный тренер "фурии роха" Луис де ла Фуэнте заявил, что Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль готовы вернуться в строй.

Напомним, что оба игрока из-за повреждений пропустили матч против Чехии.

Однако уже сегодня и Ямаль, и Оярсабаль вернулись в расположение команды и приступили к тренировкам.

Накануне, напомним, сборная Бельгии справилась с Турцией.

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