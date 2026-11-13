Испания получит серьезное усиление на матч с Англией

Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль вернулись в команду.

Сборная Испании может рассчитывать на серьезное усиление в матче с Англией.

Главный тренер "фурии роха" Луис де ла Фуэнте заявил, что Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль готовы вернуться в строй.

Напомним, что оба игрока из-за повреждений пропустили матч против Чехии.

Однако уже сегодня и Ямаль, и Оярсабаль вернулись в расположение команды и приступили к тренировкам.

Накануне, напомним, сборная Бельгии справилась с Турцией.

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