Матч Украины в Лиге наций обслужит французская бригада арбитров

Франсуа Летексье никогда не работал на поединках "сине-желтых".

УЕФА определил французскую бригаду арбитров на матч Северная Ирландия - Украина.

Поединок, который состоится уже в субботу, 14 ноября, обслужит бригада Франсуа Летексье.

Ему будут помогать Сирел Мунье и Мехди Рамуни, а третьим арбитром станет Жереми Стина.

Отметим, что Летексье никогда не обслуживал матчи сборной Украины, однако работал на поединках Шахтера и Динамо в еврокубках.

Накануне, напомним, сборная Бельгии справилась с Турцией.

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