iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Матч Украины в Лиге наций обслужит французская бригада арбитров

Франсуа Летексье никогда не работал на поединках "сине-желтых".
Сегодня, 12:32       Автор: Андрей Безуглый
Франсуа Летексье / Getty Images
Франсуа Летексье / Getty Images

УЕФА определил французскую бригаду арбитров на матч Северная Ирландия - Украина.

Поединок, который состоится уже в субботу, 14 ноября, обслужит бригада Франсуа Летексье.

Ему будут помогать Сирел Мунье и Мехди Рамуни, а третьим арбитром станет Жереми Стина.

Отметим, что Летексье никогда не обслуживал матчи сборной Украины, однако работал на поединках Шахтера и Динамо в еврокубках.

Накануне, напомним, сборная Бельгии справилась с Турцией.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Капитан Манчестер Юнайтед может покинуть команду Капитан Манчестер Юнайтед может покинуть команду
Испания получит серьезное усиление на матч с Англией Испания получит серьезное усиление на матч с Англией
НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов
НБА: Миннесота разгромила Даллас, Детройт вырвал победу у Вашингтона НБА: Миннесота разгромила Даллас, Детройт вырвал победу у Вашингтона

Видео

НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов
НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Германии и Нидерландов в Лиге наций
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Динамо в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Лига наций12:32
Матч Украины в Лиге наций обслужит французская бригада арбитров
Европа11:30
Капитан Манчестер Юнайтед может покинуть команду
Лига наций10:31
Испания получит серьезное усиление на матч с Англией
НХЛ09:45
НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов
НБА09:15
НБА: Миннесота разгромила Даллас, Детройт вырвал победу у Вашингтона
Европа08:35
Футбол сегодня: матчи Германии и Нидерландов в Лиге наций
Вчера, 21:56
Теннис21:56
Свитолина повторила историческое достижение на WTA Finals: подобного не было 38 лет
Лига наций21:12
Бельгия испортила дебют нового тренера Турции, Армения поделила очки с Кипром в Лиге наций
Европа20:21
Болонья может досрочно отпустить Довбика
Европа19:39
Барселона позволит фанатам остаться на Камп Ноу даже после смерти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK