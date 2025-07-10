Арсенал оформил трансфер капитана Брентфорда

Полузащитник Кристиан Нергор сменил прописку в пределах Большого Лондона. Датчанин перешел из Брентфорда в Арсенал, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный хавбек обошелся "канонирам" ориентировочно в 11,6 млн евро. Он провел в рядах "пчел" 6 сезонов. За Арсенал Нергор будет выступать под 16-м номером.

В прошлом сезоне опорник отыграл 36 поединков во всех турнирах (6 голов, 4 ассиста). Ранее Нергор защищал цвета итальянской фиорентины, датских Брондбю и Люнгбю, а также дубля немецкого Гамбурга.

Кроме того, Арсенал рассмотрит выход из переговоров о покупке Виктора Дьекереша.

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