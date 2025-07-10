Арсенал рассматривает выход из сделки по Дьекерешу

Арсенал может отказаться от покупки Виктора Дьекереша, пишет A Bola.

Напомним, что "канониры" предложили Спортингу 65+15 млн евро, а португальцы продолжают настаивать на 70 млн евро.

В последние несколько дней между клубами не было никаких контактов. Издание увтерждает, что лондонцы подумывают выйти из переговоров.

Источник в клубе сообщает, что руководство Арсенала намерено отказаться от покупки шведа, если Спортинг не снизит свои требования.

При этом сам Виктор продолжает давить на руководство португальского клуба, намереваясь его покинуть этим летом.

Ранее также сообщалось, что Бавария планирует громкий трансфер.

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