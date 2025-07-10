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Футбол

Арсенал рассматривает выход из сделки по Дьекерешу

"Канониры" не хотят принимать требования Спортинга.
Сегодня, 12:58       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Арсенал может отказаться от покупки Виктора Дьекереша, пишет A Bola.

Напомним, что "канониры" предложили Спортингу 65+15 млн евро, а португальцы продолжают настаивать на 70 млн евро.

В последние несколько дней между клубами не было никаких контактов. Издание увтерждает, что лондонцы подумывают выйти из переговоров.

Источник в клубе сообщает, что руководство Арсенала намерено отказаться от покупки шведа, если Спортинг не снизит свои требования.

При этом сам Виктор продолжает давить на руководство португальского клуба, намереваясь его покинуть этим летом.

Ранее также сообщалось, что Бавария планирует громкий трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Виктор Дьекереш

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