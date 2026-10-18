Дюбуа - Уордли: лучшие моменты боя - видео

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (24-3, 23 КО) одержал яркую победу в реванше с бывшим обладателем титула Фабио Уордли (20-2-1, 19 КО).

Второй поединок британцев состоялся в ночь на воскресенье, 18 октября, в Лондоне на O2 Arena, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Queensberry Promotions.

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Дюбуа быстро разобрался со своим оппонентом, одержав победу техническим нокаутом. Чемпион от начала боя доминировал в ринге и в первом раунде мощным ударом справа отправил Уордли в нокдаун.

Во второй трехминутке Дюбуа продолжил избиение своего соперника, после чего угол Уордли выбросил полотенце.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Дюбуа - Уордли:

Напомним, что в первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

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