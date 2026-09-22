Артета согласовал новый контракт с Арсеналом

Главный тренер Арсенала Микель Артета договорился о новом улучшенном контракте с клубом.

Действующее соглашение испанского специалиста рассчитано до конца текущего сезона. Переговоры о продлении продолжались несколько месяцев, а теперь стороны достигли окончательной договоренности.

Срок нового контракта пока не раскрывается. При этом ожидается, что он позволит Артете провести в Арсенале как минимум десять лет. Испанец возглавил лондонский клуб в декабре 2019 года.

По новому соглашению зарплата Артеты значительно увеличится. Сейчас он получает около 10 млн фунтов в год, еще до 5 млн может составлять бонусная часть.

На прошлой неделе тренер заявлял, что хочет продолжать работу в Арсенале и счастлив в клубе.

Напомним, сегодня были озвучены сроки восстановления капитана Реала после травмы.

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