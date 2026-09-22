iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Артета согласовал новый контракт с Арсеналом

Главный тренер Арсенала Микель Артета договорился о новом улучшенном контракте с клубом.
Сегодня, 18:18       Автор: Сергей Носенко
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Действующее соглашение испанского специалиста рассчитано до конца текущего сезона. Переговоры о продлении продолжались несколько месяцев, а теперь стороны достигли окончательной договоренности.

Срок нового контракта пока не раскрывается. При этом ожидается, что он позволит Артете провести в Арсенале как минимум десять лет. Испанец возглавил лондонский клуб в декабре 2019 года.

По новому соглашению зарплата Артеты значительно увеличится. Сейчас он получает около 10 млн фунтов в год, еще до 5 млн может составлять бонусная часть.

На прошлой неделе тренер заявлял, что хочет продолжать работу в Арсенале и счастлив в клубе.

Напомним, сегодня были озвучены сроки восстановления капитана Реала после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контракт Микель Артета Арсенал Лондон

Статьи по теме

France Football назвал пятерку претендентов на звание лучшего тренера года France Football назвал пятерку претендентов на звание лучшего тренера года
Арсенал готовит рекордный контракт для Райса Арсенал готовит рекордный контракт для Райса
Арсенал собирается продлить контракт с ключевым полузащитником Арсенал собирается продлить контракт с ключевым полузащитником
Арсенал за рекордную сумму продал вингера в Саудовскую Аравию Арсенал за рекордную сумму продал вингера в Саудовскую Аравию

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Футбол20:45
Мбаппе заболел и не тренируется
Футбол20:14
Реал потребовал сменить президента Ла Лиги
Футбол19:26
Жадсон отказался ехать в Москву на прощальный матч Вагнера Лава
Другие страны18:55
"Думал, мне уже конец": Таунсенд после эпизода с катком
Европа18:18
Артета согласовал новый контракт с Арсеналом
Киберспорт17:30
NAVI обыграли 1w и вышли в плей-офф PGL Wallachia Season 9
Биатлон16:58
"Проблему проще убрать вместе с человеком": украинскую биатлонистку исключили из состава сборной на сезон-2026/27
Теннис16:28
"Загуглите Олешки": Олейникова обратилась к болельщикам в Сингапуре
Европа15:58
Названы сроки восстановления капитана Реала после травмы
Украина15:15
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK