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Арсенал готовит рекордный контракт для Райса

Канониры намерены продлить соглашение с хавбеком до 2031 года: тренер Артета лично настаивает на сохранении игрока в составе.
Сегодня, 10:07       Автор: Сергей Носенко
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Арсенал планирует продлить контракт со своим полузащитником Декланом Райсом. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. Канониры хотят предложить ему соглашение сроком до 2031 года. Текущий контракт завершается летом 2028-го.

Райс присоединился к лондонцам из другого столичного клуба Вест Хэма в июле 2023 года. С того момента стороны ни разу не продлевали контракт.

В сезоне-2025/26 Райс провел 36 матчей в Премьер-лиге, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

В начале сезона-2026/27 полузащитник сыграл в трех матчах чемпионата Англии. В Community Shield против Манчестер Сити Райс вышел на поле после перерыва, однако результативными действиями не отметился. Арсенал победил со счетом 3:0.

Скира также сообщил, что Райс недавно отказался от предложения неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Напомним, что Астон Вилла потеряла из-за травмы новичка, еще не успевшего дебютировать за команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Деклан Райс

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