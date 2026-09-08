Арсенал готовит рекордный контракт для Райса
Арсенал планирует продлить контракт со своим полузащитником Декланом Райсом. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. Канониры хотят предложить ему соглашение сроком до 2031 года. Текущий контракт завершается летом 2028-го.
Райс присоединился к лондонцам из другого столичного клуба Вест Хэма в июле 2023 года. С того момента стороны ни разу не продлевали контракт.
В сезоне-2025/26 Райс провел 36 матчей в Премьер-лиге, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
В начале сезона-2026/27 полузащитник сыграл в трех матчах чемпионата Англии. В Community Shield против Манчестер Сити Райс вышел на поле после перерыва, однако результативными действиями не отметился. Арсенал победил со счетом 3:0.
Скира также сообщил, что Райс недавно отказался от предложения неназванного клуба из Саудовской Аравии.
🚨 Excl. - #Arsenal are planning Declan #Rice’s contract extension until 2031. The midfielder has turned down a huge bid from Saudi in the last months and is considered a key-player by #Arteta, who pushing to lock the player. #transfers #AFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 7, 2026
Напомним, что Астон Вилла потеряла из-за травмы новичка, еще не успевшего дебютировать за команду.
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