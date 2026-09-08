Арсенал готовит рекордный контракт для Райса

Канониры намерены продлить соглашение с хавбеком до 2031 года: тренер Артета лично настаивает на сохранении игрока в составе.

Арсенал планирует продлить контракт со своим полузащитником Декланом Райсом. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. Канониры хотят предложить ему соглашение сроком до 2031 года. Текущий контракт завершается летом 2028-го.

Райс присоединился к лондонцам из другого столичного клуба Вест Хэма в июле 2023 года. С того момента стороны ни разу не продлевали контракт.

В сезоне-2025/26 Райс провел 36 матчей в Премьер-лиге, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

В начале сезона-2026/27 полузащитник сыграл в трех матчах чемпионата Англии. В Community Shield против Манчестер Сити Райс вышел на поле после перерыва, однако результативными действиями не отметился. Арсенал победил со счетом 3:0.

Скира также сообщил, что Райс недавно отказался от предложения неназванного клуба из Саудовской Аравии.

🚨 Excl. - #Arsenal are planning Declan #Rice’s contract extension until 2031. The midfielder has turned down a huge bid from Saudi in the last months and is considered a key-player by #Arteta, who pushing to lock the player. #transfers #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 7, 2026

Напомним, что Астон Вилла потеряла из-за травмы новичка, еще не успевшего дебютировать за команду.

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