“Он был на двух родах”: Рыбачок рассказала о роли мужа в возвращении в спорт

Анастасия Рыбачок назвала мужа Андрея ключевой поддержкой во время восстановления после рождения второго ребенка.

Серебряная призерка Олимпиады-2024 Анастасия Рыбачок рассказала о возвращении к соревнованиям после беременности и рождения второго ребенка.

По словам спортсменки, первые полгода после родов они с мужем тренировались вместе.

“Муж был моей поддержкой, первые полгода мы тренировались вместе. Он как мой личный тренер сейчас. Взял на себя ответственность и готовил меня к Кубку Украины. Это был очень большой плюс, потому что он человек, который знает меня как никто” — рассказала Рыбачок в эксклюзивном комментарии Суспильне Спорт.

Спортсменка также подчеркнула, что муж внимательно относился к ее физическому состоянию и не заставлял тренироваться через силу:

“Он был на двух родах, уделил максимальное внимание моему восстановлению, моему состоянию. Не было такого, что ты должна идти на тренировку, пахать, неважно, как ты себя чувствуешь, главное — результат”.

Напомним, в 2026 году Рыбачок вернулась к соревнованиям после годичного перерыва, связанного с беременностью и рождением ребенка. Вместе с Людмилой Лузан она завоевала серебряную медаль чемпионата мира в каноэ-двойке на дистанции 500 метров

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