Калинина выбыла в третьем круге парного US Open: Украина больше не представлена в турнире
Последняя украинская теннисистка завершила выступления на US Open-2026 — в третьем раунде парных соревнований выбыла Ангелина Калинина. В паре с венгеркой Анной Бондар украинка уступила девятому сеяному тандему Эрин Раутлифф (Новая Зеландия) и Алдиле Сутджиади (Индонезия) в трех сетах — 2:6, 6:4, 2:6. Матч продлился 1 час 57 минут.
Для Калининой и Бондар это была первая совместная игра в паре друг с другом на турнирах серии Большого шлема. В первом раунде дуэт обыграл чешскую пару Алина Корнеева/Дарья Видманова (7:5, 6:4), а во втором добился победы над польским тандемом Майя Хвалинская/Магда Линетт, отыгравшись после проигранного стартового сета (3:6, 6:3, 6:3).
В одиночном разряде US Open-2026 Калинина выбыла еще в первом раунде, уступив японке Химено Сакацуме. Раутлифф и Сутджиади в четвертьфинале турнира встретятся с американками Робин Монтгомери и Эшлин Крюгер.
Напомним, Марта Костюк отыграла пять матчболов, но не устояла против Линды Носковой на US Open.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!