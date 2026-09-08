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Калинина выбыла в третьем круге парного US Open: Украина больше не представлена в турнире

Ангелина Калинина и Анна Бондар уступили девятому номеру посева в упорной трехсетовой битве.
Сегодня, 09:34       Автор: Сергей Носенко
Ангелина Калинина и Анна Бондар / Getty Images
Ангелина Калинина и Анна Бондар / Getty Images

Последняя украинская теннисистка завершила выступления на US Open-2026 — в третьем раунде парных соревнований выбыла Ангелина Калинина. В паре с венгеркой Анной Бондар украинка уступила девятому сеяному тандему Эрин Раутлифф (Новая Зеландия) и Алдиле Сутджиади (Индонезия) в трех сетах — 2:6, 6:4, 2:6. Матч продлился 1 час 57 минут.

Для Калининой и Бондар это была первая совместная игра в паре друг с другом на турнирах серии Большого шлема. В первом раунде дуэт обыграл чешскую пару Алина Корнеева/Дарья Видманова (7:5, 6:4), а во втором добился победы над польским тандемом Майя Хвалинская/Магда Линетт, отыгравшись после проигранного стартового сета (3:6, 6:3, 6:3).

В одиночном разряде US Open-2026 Калинина выбыла еще в первом раунде, уступив японке Химено Сакацуме. Раутлифф и Сутджиади в четвертьфинале турнира встретятся с американками Робин Монтгомери и Эшлин Крюгер.

Напомним, Марта Костюк отыграла пять матчболов, но не устояла против Линды Носковой на US Open.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Ангелина Калинина

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