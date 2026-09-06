Марта Костюк расплакалась из-за боли в запястье во время матча с Носковой

Украинская теннисистка столкнулась с физической проблемой в поединке 1/8 финала US Open-2026, но продолжила борьбу.

Матч Марты Костюк против Линды Носковой на Открытом чемпионате США получился особенно эмоциональным для украинки. Во втором сете у нее возникли проблемы с запястьем, из-за чего теннисистка не смогла сдержать слез прямо на корте.

Несмотря на болезненные ощущения, Костюк решила продолжить встречу. Украинка сумела собраться и выдала впечатляющий отрезок: когда Носкова была близка к победе во второй партии, Марта спасла два матчбола и перевела матч в третий сет.

В решающей партии Костюк вновь оказалась в критической ситуации. Украинке удалось отыграть еще три матчбола, однако довести камбэк до конца она не смогла. Носкова реализовала следующую возможность и завершила встречу в свою пользу.

What just happened?! 🤷‍♀️



From two match points down on Noskova's serve, Marta Kostyuk snatches the second set 7-5! pic.twitter.com/nYevMV4k6B — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Таким образом, Костюк остановилась в четвертом раунде US Open. Для Марты это был второй в карьере выход в 1/8 финала турнира в Нью-Йорке.

Носкова же теперь сыграет в четвертьфинале US Open против первой ракетки мира Арины Соболенко.

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