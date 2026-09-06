Украинский гонщик одержал первую победу в серии

Бондарев начал заезд с поул-позиции и с самого старта захватил лидерство. Украинец уверенно прошел все 15 кругов без ошибок и финишировал первым. Александра и Эмануэле Оливьери, который возглавляет общий зачет чемпионата, разделили всего 0,443 секунды. Третьим к финишу пришел Рено Франко.

Для Бондарева этот успех стал первой победой в FREC. Одновременно команда Van Amersfoort Racing впервые выиграла гонку чемпионата в нынешнем сезоне. Александр также стал десятым пилотом, которому удалось победить хотя бы в одной гонке FREC-2026. В честь украинского гонщика на подиуме прозвучал гимн Украины.

Дебютный этап Бондарева в серии получился результативным: до победы он уже успел набрать первые очки и подняться на подиум. В трех гонках в Имоле украинец заработал 37 очков и сейчас занимает 14-е место в общем зачете.

Напомним, Александр Бондарев финишировал десятым в первой гонке этапа FIA Formula Regional European Championship в Имоле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!