Александр Бондарев - об работе в Уильямс: "Это как вторая семья"

Украинский гонщик Александр Бондарев рассказал, насколько сильно Уильямс вовлечена в процесс его развития.

Это как вторая семья. Они вовлечены во все процессы моего становления как пилота. Я регулярно езжу в Гроув на симулятор, прохожу физтесты, участвую в брифингах с инженерами Формулы-1. Это огромное преимущество уже на этапе F4.

Помимо этого, пилот подытожил сезон 2025:

"Это был мой первый полноценный сезон в Formula 4. В 2024 году я проехал только два этапа — Барселону и Монцу, поэтому в 2025 году прогресс был огромным.

Больше всего я прибавил в стабильности, управлении шинами и их понимании, а также в работе в команде.

Победа в Имоле - лучшее тому подтверждение. Но нужно еще больше внимания уделять квалификации под максимальным давлением — когда надо выжать 100% с первой попытки".

Напомним, что в январе и феврале 2025 года украинец стал третьим в зачёте новичков в чемпионате Среднего Востока. Также третьим среди дебютантов Александр Бондарев стал в одной из самых престижных серий F4 — итальянской.

