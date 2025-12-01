iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Александр Бондарев - об работе в Уильямс: "Это как вторая семья"

Поделился как прошел его 2025.
Вчера, 08:02       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Бондарев / Getty Images
Александр Бондарев / Getty Images

Украинский гонщик Александр Бондарев рассказал, насколько сильно Уильямс вовлечена в процесс его развития.

Это как вторая семья. Они вовлечены во все процессы моего становления как пилота. Я регулярно езжу в Гроув на симулятор, прохожу физтесты, участвую в брифингах с инженерами Формулы-1. Это огромное преимущество уже на этапе F4.

Помимо этого, пилот подытожил сезон 2025:

"Это был мой первый полноценный сезон в Formula 4. В 2024 году я проехал только два этапа — Барселону и Монцу, поэтому в 2025 году прогресс был огромным.

Больше всего я прибавил в стабильности, управлении шинами и их понимании, а также в работе в команде.

Победа в Имоле - лучшее тому подтверждение. Но нужно еще больше внимания уделять квалификации под максимальным давлением — когда надо выжать 100% с первой попытки".

Напомним, что в январе и феврале 2025 года украинец стал третьим в зачёте новичков в чемпионате Среднего Востока. Также третьим среди дебютантов Александр Бондарев стал в одной из самых престижных серий F4 — итальянской.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Бондарев

Статьи по теме

Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4 Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Бондарев завершил подиумом дебютный сезон итальянской Формулы-4 Бондарев завершил подиумом дебютный сезон итальянской Формулы-4
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой

Видео

ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: данк Митчелла после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: топ-клубы УПЛ играют сегодня против Полтавы и Кривбасса
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Динамо сенсационно уступило Полтаве, Шахтер вырвал ничью против Кривбасса
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
Вчера, 23:49
Бокс23:49
Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой
Европа23:21
Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Бокс22:48
Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой
Украина22:30
Календарь Шахтера: "горняки" завершили вничью матч с Кривбассом в УПЛ
Бокс22:10
Бокс: расписание боев
Бокс21:59
Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Украина21:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Климчук и Обах остаются лидерами
Украина21:20
Таблица УПЛ: Шахтер продолжает лидировать, ЛНЗ и Полесье приблизились, Динамо - все еще седьмое
Бокс20:58
Усик признан лучшим боксером 2025 года по версии WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK