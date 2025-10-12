Бондарев завершил подиумом дебютный сезон итальянской Формулы-4

Украинец Александр Бондарев завершил сезон-2025 итальянской Формулы-4. Он финишировал третьим за рулем Премы в последней гонке года.

Юный пилот стартовал со второй позиции, но на первом круге пропустил вперед чемпиона Кина Накамуру-Берту. Под занавес заезда на трассе появился сейфти-кар и нивелировал отрывы. Впрочем, одержать победу Бондарев не сумел.

Тем не менее, по итогам сезона дебютант занял 10 место в общем зачете. Украинский гонщик набрал 89 очков. В рейтинге новичков года Бондарев стал третьим.

