Сайнс оценил потенциал Уильямс на сезон-2026

Испанец верит в прогресс команды.
Вчера, 13:10       Автор: Антон Федорцив
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Уильямс Карлос Сайнс поразмыслил о перспективах конюшни в следующем году. Испанский гонщик предположил возвращение в перечень главных команд, сообщает FormulaPassion.

"Подъем вверх на четыре позиции в Формуле-1 спустя сезон подтверждает, что вы все делаете правильно. Начать побеждать в гонках трудно, но считаю, что мы сможем бороться на равных с такими командами, как Феррари, Мерседес, Ред Булл – всей этой группой.

 

 

Я очень рад участвовать в перестройке Уильямс. Я очень верю в двигатель Мерседес – это одна из главных причин выбора этой команды. Все, что я слышал об этой силовой установке, было положительным, таким оно и остается. Еще будут Хонда с Астон Мартин и Феррари – борьба будет плотной", – заявил Сайнс.

В нынешнем сезоне испанец набрал 32 очка. Лучший результат опытного пилота – 3-е место на Гран-при Азербайджана. Сайнс присоединился к британской конюшне перед кампанией-2025.

К слову, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен спрогнозировал команду-фаворита следующего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Карлос Сайнс

