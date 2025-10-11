Сайнс оценил потенциал Уильямс на сезон-2026
Пилот Уильямс Карлос Сайнс поразмыслил о перспективах конюшни в следующем году. Испанский гонщик предположил возвращение в перечень главных команд, сообщает FormulaPassion.
"Подъем вверх на четыре позиции в Формуле-1 спустя сезон подтверждает, что вы все делаете правильно. Начать побеждать в гонках трудно, но считаю, что мы сможем бороться на равных с такими командами, как Феррари, Мерседес, Ред Булл – всей этой группой.
Я очень рад участвовать в перестройке Уильямс. Я очень верю в двигатель Мерседес – это одна из главных причин выбора этой команды. Все, что я слышал об этой силовой установке, было положительным, таким оно и остается. Еще будут Хонда с Астон Мартин и Феррари – борьба будет плотной", – заявил Сайнс.
В нынешнем сезоне испанец набрал 32 очка. Лучший результат опытного пилота – 3-е место на Гран-при Азербайджана. Сайнс присоединился к британской конюшне перед кампанией-2025.
К слову, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен спрогнозировал команду-фаворита следующего сезона.
