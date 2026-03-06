iSport.ua
Гризманн близок к переходу в МЛС

Клуб предложил французу крупный контракт.
Сегодня, 08:33       Автор: Валентина Чорноштан
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн может переехать в США этим летом. Об этом сообщает Atletico Universe.

По имеющейся информации, Орландо Сити уже связался с представителями французского форварда и согласовал практически все детали.

Отмечается, что американская команда предлагает Гризманну зарплату в 7 миллионов евро. Добавим, что трансферное окно в североамериканской лиге закрывается 26 марта, а второе начинается с 13 июля по 2 сентября.

Добавим, что контракт 34-летнего нападающего с Атлетико рассчитан до лета 2027 года.

Ранее появилась информация, что  Бавария потеряла своего лидера на ближайший матч Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антуан Гризманн Орландо Сити

