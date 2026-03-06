Олимпийский чемпион проведёт первый бой в Лесниках

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк проведёт свой первый профессиональный бой под эгидой промоутерской компании Александра Усика Usyk17.

Украинец выйдет на ринг против 28-летнего колумбийца Вильмера Барона (8-13-1, 6 КО).

Отмечается, что бой пройдёт 21 марта в Лесниках Киевской области.

Добавим, что билеты на бой будут стоить от 25 тысяч гривен, а все полученные средства пойдут на благотворительность.

