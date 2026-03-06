iSport.ua
Русский Українська

Олимпийский чемпион проведёт первый бой в Лесниках

Usyk17 анонсировала дебют Хижняка на профессиональном ринге.
Сегодня, 10:06       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк проведёт свой первый профессиональный бой под эгидой промоутерской компании Александра Усика Usyk17.

Украинец выйдет на ринг против 28-летнего колумбийца Вильмера Барона (8-13-1, 6 КО).

Отмечается, что бой пройдёт 21 марта в Лесниках Киевской области.

Добавим, что билеты на бой будут стоить от 25 тысяч гривен, а все полученные средства пойдут на благотворительность.

Ранее экс-промоутер Усика объяснил, почему бой с Верховеном будет титульным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк

Статьи по теме

Хижняк дебютирует на профессиональном ринге Хижняк дебютирует на профессиональном ринге
"Это точно": Президент НОК сделал важное заявление по поводу будущего Хижняка "Это точно": Президент НОК сделал важное заявление по поводу будущего Хижняка
"Не откладываю, но нужно время": Хижняк рассказал, собирается ли переходить в профессиональный бокс "Не откладываю, но нужно время": Хижняк рассказал, собирается ли переходить в профессиональный бокс
НОК Украины назвал лучших спортсменов года НОК Украины назвал лучших спортсменов года

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Кубок мира возвращается после Олимпиады-2026 этапом в Контиолахти
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ливерпуля, Реала, ПСЖ и Наполи
просмотров
УПЛ: Александрии присудили техническое поражение в матче с Оболонью
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа10:39
Милан готовят новое соглашение для португальского вингера
Бокс10:06
Олимпийский чемпион проведёт первый бой в Лесниках
НХЛ09:36
НХЛ: Питтсбург проиграл Баффало, Коламбус победил Флориду
НБА09:00
НБА: Денвер обыграл Лейкерс, Сан-Антонио победил Детройт
Европа08:33
Гризманн близок к переходу в МЛС
Европа08:02
Эду отстранили от работы в Ноттингем Форест
Европа07:36
Тоттенхэм проиграл Кристал Пэлас и довёл серию без побед до более чем 10 матчей
Европа07:11
Футбол сегодня: матчи Ливерпуля, Реала, ПСЖ и Наполи
Вчера, 22:59
Другое22:59
Украинская пара выборола бронзу ЧМ-2026
Биатлон21:58
Определилась обладательница малого Хрустального глобуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK