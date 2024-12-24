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"Не откладываю, но нужно время": Хижняк рассказал, собирается ли переходить в профессиональный бокс

Олимпийский чемпион раскрыл свои ближайшие планы.
Сегодня, 12:40
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк поделился мыслями о своем возможном переходе на профи-ринг.

По словам украинского боксера, ему еще потребуется время для нового этапа в карьере.

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"Профессиональную карьеру я не откладываю, это ценно и интересно для меня. Но нужно немного времени, чтобы освоить это направление. На 2025 год не планирую, потому что события, которые будут происходить в моей жизни, неотделимы от моей профессиональной карьеры.

Я вернулся к тренировкам, но нужно будет выделить время для восстановления. Пока нет понимания, к каким турнирам буду готовиться. Это подготовка к тому, чтобы я делал бокс для моей страны и всего мира. После нового года буду работать в этом направлении", - рассказал Хижняк в комментарии Суспільне Спорт.

Ранее Александр Усик оценил перспективы Хижняка в профессиональном боксе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк

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