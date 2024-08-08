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Александр Хижняк - Нурбек Оралбай: видео боя

Смотреть повтор финального боя Олимпийских игр-2024 Хижняка против Оралбая.
Сегодня, 11:40
Хижняк победил Оралбая / Getty Images
Хижняк победил Оралбая / Getty Images

В среду, 7 августа, украинец Александр Хижняк встречался с представителем Казахстана Нурбеком Оралбаем в финале боксерского турнира Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 80 кг.

В решающем поединке украинский серебряный призер Токио-2020 одолел действующего чемпиона мира и стал обладателем уже золотой олимпийской медали.

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В первом раунде победу с минимальным перевесом отдали Хижняку (3:2), а во втором успех с аналогичным результатом был уже на стороне Оралбая. Тем не менее в решающем отрезке украинский боксер разбил казахстанца 5:0 и одержал победу раздельным решением судей 3:2.

Вашему вниманию видео боя Хижняк - Оралбай:

Ранее Хижняк признался, собирается ли переходить в профессионалы.

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