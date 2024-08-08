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Хижняк победил чемпиона мира-2023 и завоевал золото Олимпийских игр

Очередная награда для Украины.
Сегодня, 00:25
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

В ночь на четверг, 8 августа, состоялся финальный бой боксерского турнира в весе до 80 кг на Олимпийских играх.

В борьбе за золотую медаль сошлись украинец Александр Хижняк и казах Нурбек Оралбай.

Первый раунд Александр провел в своем классическом стиле, практически не оставляя сопернику шансов для контратак. Однако Оралбай все же находил лазейки, и двое судьев из трех отдали раунд именно казаху.

Во втором раунде Оралбай начал чаще отступать перед натиском Хижняка, все чаще идя в клинч. А Александр старался изо всех сил держать темп и продолжать давить, однако в этот раз судьи стали на сторону казаха.

Таким образом к финальному раунду боксеры подошли при полном равенстве. Однако соперник украинца казался более уставшим и медленным, потому Хижняк пытался довести бой до полного разгрома, но не успел, хотя и вжал Оралбая в канаты на последних секундах.

Раздельным решением судей победителем Олимпийских игр стал Александр Хижняк (3:2).

Напомним, что со всеми результатами украинских боксеров на Олимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк Украина на олимпиаде

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