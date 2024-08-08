Хижняк победил чемпиона мира-2023 и завоевал золото Олимпийских игр
В ночь на четверг, 8 августа, состоялся финальный бой боксерского турнира в весе до 80 кг на Олимпийских играх.
В борьбе за золотую медаль сошлись украинец Александр Хижняк и казах Нурбек Оралбай.
Первый раунд Александр провел в своем классическом стиле, практически не оставляя сопернику шансов для контратак. Однако Оралбай все же находил лазейки, и двое судьев из трех отдали раунд именно казаху.
Во втором раунде Оралбай начал чаще отступать перед натиском Хижняка, все чаще идя в клинч. А Александр старался изо всех сил держать темп и продолжать давить, однако в этот раз судьи стали на сторону казаха.
Таким образом к финальному раунду боксеры подошли при полном равенстве. Однако соперник украинца казался более уставшим и медленным, потому Хижняк пытался довести бой до полного разгрома, но не успел, хотя и вжал Оралбая в канаты на последних секундах.
Раздельным решением судей победителем Олимпийских игр стал Александр Хижняк (3:2).
Напомним, что со всеми результатами украинских боксеров на Олимпиаде вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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