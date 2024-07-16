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Бокс на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по боксу в рамках Олимпийских игр в Париже.
Сегодня, 18:59

Во французской столице, Париже, с 26 июля откроются Олимпийские игры.

На следующий день после церемонии открытия, 27 июля, начнутся соревнования по боксу. Украинские спортсмены будут представлены на них.

Честь нашей страны будут защищать Александр Хижняк, Айдер Абдураимов и Дмитрий Ловчинский.

Состав сборной Украины по боксу на Олимпиаде

Весовая категория до 57 кг, мужчины

  • Айдер Абдураимов

Весовая категория до 80 кг, мужчины

  • Александр Хижняк

Весовая категория свыше 92 кг, мужчины

  • Дмитрий Ловчинский

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 27.07 - старт соревнований в весовой категории до 80 кг среди мужчин
  • 28.07 - старт соревнований в весовой категории до 57 кг среди мужчин
  • 28.07 - старт соревнований в весовой категории свыше 92 кг среди мужчин

Отметим, что на прошлой Олимпиаде в Токио Александр Хижняк стал серебряным призером.

Также на ISPORT можно узнать календарь на остальные виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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