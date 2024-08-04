Хижняк вышел в финал Олимпиады, одолев двукратного чемпиона

Украинский боксер одержал в полуфинале победу над кубинским соперником.

В воскресенье, 4 августа, в рамках боксерского турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже свой полуфинальный бой в весовой категории до 80 кг провел Александр Хижняк.

Соперником украинского боксера стал двукратный олимпийский чемпион кубинец Арлен Лопес Кардона.

В первом раунде Хижняк пытался действовать активнее соперника, но в итоге четыре из пяти судей отдали преимущество кубинцу.

Источник: Getty Images

Второй отрезок противостояния, в котором Хижняк продолжал много выбрасывать, но оппонент грамотно действовал в защите, ища акцентированные удары, украинец все же забрал - 3:2.

Третий раунд безоговорочно остался за украинским боксером (5:0), как и итоговый успех в поединке - победа разделенным решением судей 3:2.

Источник: Getty Images

Олимпийские игры-2024

Бокс, мужчины, до 80 кг

1/2 финала

Александр Хижняк (Украина) - Арлен Лопес Кардона (Куба) 3:2

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Таким образом, теперь Александр Хижняк поборется минимум за серебряную медаль Олимпиады-2024. Соперником украинца в финале боксерского турнира в весовой категории до 80 кг станет казахстанец Нурбек Оралбай.

Решающий бой Хижняк - Оралбай состоится в среду, 7 августа, и начнется в 23:51 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступно расписание боев и результаты украинских боксеров на Олимпиаде-2024.

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