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Хижняк гарантировал Украине медаль Олимпийских Игр, пройдя в полуфинал в категории до 78 кг

Украинец победил бразильского спортсмена.
Вчера, 23:02
Александр Хижняк - Вандерлей де Соуза Перрейра / Getty Images
Александр Хижняк - Вандерлей де Соуза Перрейра / Getty Images

В рамках 1/4 финала Олимпийских соревнований по боксу в категории до 78 кг встретились Александр Хижняк и бразилец Вандерлей де Соуза Перрейра.

В первом раунде боксеры продемонстрировали обоюдно активный бокс, но все судьи отдали победу именно украинскому бойцу.

Во втором более активным точно был Хижняк, и это несомненно сказалось на оценках судей, которые снова единогласным решением отдали победу Александру.

Третий начался с того, что с де Соузы Перрейры сняли баллы за выход на раунд без капы, поэтому, "полтавский танк" получил победу во всех раундах и в матче в целом, пройдя в полуфинал, где он встретится с кубинцем Арленом Лопезом

Хижняк - де Соуза Перрейра 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк

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