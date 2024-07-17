Брейкинг на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по брейкингу на Олимпийских играх в Париже.
Под завершение Олимпийских игр в Париже пройдет первый в истории соревнований турнир по брейкингу.
Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять трое спортсменов – один мужчина и двое женщин.
Состав сборной Украины по брейкингу на Олимпиаду
- Олег Kuzya Кузнецов
- Анна Stefani Пономаренко
- Екатерина Kate Павленко
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 09.09 Женщины, групповой этап и финал
- 10.09 Мужчины, групповой этап и финал
Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!