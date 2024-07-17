Брейкинг на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по брейкингу на Олимпийских играх в Париже.

Под завершение Олимпийских игр в Париже пройдет первый в истории соревнований турнир по брейкингу.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять трое спортсменов – один мужчина и двое женщин.

Состав сборной Украины по брейкингу на Олимпиаду

Олег Kuzya Кузнецов

Анна Stefani Пономаренко

Екатерина Kate Павленко

Расписание и результаты соревнований украинцев

09.09 Женщины, групповой этап и финал

10.09 Мужчины, групповой этап и финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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