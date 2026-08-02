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Хижняк рассказал, что ему нужно для успеха в профессиональном боксе

Идет за титулами.
Сегодня, 14:58       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Олимпийский чемпион Александр Хижняк заявил, что его главная цель в профессиональном боксе это завоевать титул чемпиона мира.

По словам украинца, одного таланта для этого недостаточно, ему необходима сильная команда для достижения этой цели, передаёт ФБУ.

Хижняк также рассказал, что после недавнего боя Ленни Патрач выразил уверенность, что украинец станет чемпионом мира менее чем за два года.

Напомним, Хижняк является олимпийским чемпионом Игр‑2024, серебряным призёром Олимпиады в Токио, а также чемпионом мира и Европы среди любителей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк

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