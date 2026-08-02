ПСЖ выставляет ключевого голкипера на трансфер

Клубы АПЛ и Серии А проявляют интерес к Шевалье.

Голкипер ПСЖ Люка Шевалье может покинуть клуб уже этим летом.

Представители 24-летнего вратаря предложили его услуги клубам АПЛ и Серии А, которые заинтересовались покупкой француза.

Однако какие именно команды проявляют интерес к Шевалье, пока неизвестно, как и их точное количество.

Lucas #Chevalier can leave #PSG this summer and has been offered to some Serie A and Premier League Clubs by an intermediary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2026

Напомним, что в прошлом сезоне он провёл 26 матчей, пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл "на ноль". Контракт француза с ПСЖ действует до лета 2030 года.

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