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Экс-тренер Мудрика сделал сенсационное заявление о возвращении украинца

Сделал громкий прогноз о будущем вингера.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Игорь Леонов прокомментировал возвращение Михаила Мудрика после отмены дисквалификации.

Бывший тренер украинца заявил, что рад возвращению футболиста и уверен в его невиновности, передаёт Sport.ua.

Также Леонов считает, что Мудрик быстро наберёт форму и способен стать игроком мирового класса: "Зная потенциал Мудрика и его желание играть в футбол, он станет игроком мирового класса, 70 миллионов не просто так отдают за футболиста, поэтому такими игроками не разбрасываются".

По его мнению, при доверии со стороны главного тренера украинцу понадобится около двух месяцев, чтобы выйти на оптимальный уровень и вновь стать важным игроком как для Челси, так и для сборной Украины.

Тем временем де Йонга в Барселоне может заменит марокканский полузащитник.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси сборная Украина по футболу Игорь Леонов Михайло Мудрик

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