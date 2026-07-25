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"Хорошая работа": Усик поздравил Хижняка со второй победой на профи-ринге

Украинский экс-чемпион отреагировал на успешное выступление соотечественника.
Вчера, 23:19       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Александр Хижняк / Getty Images
Александр Усик и Александр Хижняк / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поздравил полутяжеловеса Александра Хижняка с досрочной победой над французом Ленни Патрашем.

Украинский олимпийский чемпион провел свой второй бой на профессиональном ринге в андеркарде поединка Энтони Джошуа с Кристианом Пренгой и одолел своего соперника техническим нокаутом во втором раунде.

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Усик лично присутствовал на этом боксерском шоу и после боя похвалил соотечественника за отличное выступление.

"Хорошая работа. Уверенная победа чемпиона", - написал Усик в Telegram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Хижняк - Патраш.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Хижняк

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