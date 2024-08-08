"Эта награда откроет новые двери": Хижняк признался, собирается ли переходить в профессионалы

Украинский боксер Александр Хижняк после завоевания золотой медали Олимпиады-2024 рассказал, не собирается ли начать профессиональную карьеру.

По словам триумфатора Игр в Париже, пока ему нужно время, чтобы принять решение по поводу своего будущего.

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"Эта награда, наверное, откроет новые двери в моей жизни. Не могу сказать, это профессиональный бокс или продолжу путь в любителях. Нужно время. Я вернусь домой, проведу время со своей семьей, а уж потом приму решение, как бы хотел дальше продолжать свою жизнь.

Олимпиада в Лос-Анджелесе? У меня много раз спрашивали - профессионалы, любители. До сегодняшней секунды отвечал одинаково: для меня было главной целью Олимпийские игры и золото в Париже. Вообще не рассматривал, будут ли это профессионалы или любители - все это время была только одна цель - Олимпиада в Париже", - цитирует Хижняка Суспільне Спорт.

Отметим, также Хижняк рассказал, кому благодарен после завоевания золота Олимпиады-2024.

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