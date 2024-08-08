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"Именно эта победа ценна": Хижняк рассказал, кому благодарен после завоевания золота Олимпиады-2024

Украинский боксер поделился эмоциями от наивысшего триумфа в карьере.
Сегодня, 09:58
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Украинский боксер Александр Хижняк прокомментировал завоевание золотой медали Олимпиады-2024 в весовой категории до 80 кг.

Украинец после своего успеха поделился впечатлениями, в частности рассказал, кому благодарен за эту победу.

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"Безграничная благодарность Богу за эту награду. Медаль, ради которой я жил до этих Олимпийских игр. Благодарю Бога за то, что я олимпийский чемпион. Безграничная благодарность нашим военным за то, что ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в моей стране. Хотел бы Поблагодарить своего отца, что помог дойти до этой золотой медали. Это наша награда вместе. Благодарен своей жене, которая верила в меня и ни на секунду не сомневалась, что у нас все получится. Спасибо своей семье, своему городу, украинцам и всему миру, что меня поддерживал.

Благодарен, что мой тренер - отец. Мы с ним живем, 24 часа в сутки на соревнованиях, на тренировочных сборах, постоянно проводим время вместе. Он дает мне наставления, как мне лучше провести этот поединок, какие комбинации проходили бы лучше против одного или другого соперника. Хочу поблагодарить отца за то, что весь этот путь, от поединка к поединку, от атаки к контратаке, каждую секунду мы прорабатывали и анализировали с ним.

Когда стоял на пьедестале и раздавался гимн, вспоминал весь этот путь: все тренировки, вся работа, моя жизнь. Как просыпался, засыпал. Одни мысли были: золото Олимпиады. И когда поднимался флаг Украины... Я люблю свою страну, люблю все в своей стране: землю, воду, воздух. Куда бы ни ехал в какую-то страну, всегда тянет в Украину, она самая лучшая. И когда поднимался флаг Украины, то благодарил Бога, что на наивысших соревнованиях поднимался флаг, раздавался гимн, очень многие его пели. Для меня это было очень ценно, и было тяжело слезы сдержать. Испытывал каждой клеточкой тела, эти эмоции проходили через меня.

Конечно, эти соревнования очень важны и ценны. И именно эта победа ценна, учитывая условия, в которых мы готовились, как это было тяжело. Это были особые соревнования для меня, добавился большой объем работы, нагрузок, сложившихся условий в нашей стране. Большая благодарность нашим военным, что является для меня примером, они ценой собственной жизни защищают мир и покой в ​​нашей стране. Поэтому действительно для меня эти соревнования были очень важны и ценны, как и победа на них", - приводит слова Хижняка Суспільне Спорт.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинских боксеров на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк Олимпиада-2024

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