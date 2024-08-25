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Усик оценил перспективы Хижняка в профессиональном боксе

Усик верит в своего соотечественника.
Сегодня, 14:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Звездный украинский боксер Александр Усик высказал свое мнение по поводу перспектив Александра Хижняка, завоевавшего олимпийское золото Парижа, в профессиональном боксе:

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"У него невероятно большие шансы. Некоторые люди выглядят не очень профессионально. Мне тоже много говорили, что не надо идти в тяже, но все в порядке. Я думаю, что Саша изменится за полгода. Просто нужно дать ему немного другой работы".

Его папа – тренер, ему поможет какой-то другой тренер. Просто добавить, ничего не нужно убирать. Просто прибавлять и развивать. Ему нужно больше работать корпусом и вовремя включать ноги, вовремя делать шаг назад, в сторону, вперед. Просто технически дать ему больше скилов, навыков", - сказал Усик в комментарии NV.

Напомним. Александр Хижняк завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже. После чего украинец задумался о переходе в профессиональный бокс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Хижняк

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