"Только с этими двумя": Усик признался, какие бои ему еще интересны

Бывший абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал об отказе от пояса IBF перед реваншем с Тайсоном Фьюри и своих дальнейших планах.

По словам украинского боксера, его интересуют повторный бой с "Цыганским королем" и возможный третий поединок против Энтони Джошуа.

Читай также: Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

"Отказ от пояса IBF? Здесь нет честно или нечестно. Здесь все профессионально. Мы бы могли сейчас драться и оставить этот пояс, но мне надо было бы его все равно защитить. С Дюбуа или позже с Джошуа.

Мы поступаем так, как должно быть. Мы отдали пояс, потому что у нас скоро реванш с Фьюри, а каждый бой - это серьезная большая подготовка, это долгая работа целой команды.

Остались ли интересные соперники в боксе? Ну, это реванш с Фьюри и, может быть, третий поединок с Джошуа. Только с этими двумя ребятами еще интересно, дальше пусть молодежь подтягивается и работает", - сказал Усик в интервью NV.

Ранее было названо единственное условие, при котором состоится третий бой Усик - Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!