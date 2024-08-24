Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Украинский боксер Александр Усик сделал необычный подарок президенту Владимиру Зеленскому.

Боксер посетил встречу президента с другими спортсменами, посвященную Дню независимости Украины.

А в качестве подарка главе государства боксер преподнес свой чемпионский пояс в тяжелом весе по версии WBC.

Зеленский сначала не хотел принимать подарок, ведь Усик отдал столько сил ради пояса, однако боксер заверил президента, что завоюет еще один.

"Встреча с нашим боксером Александром Усиком. Это честь - получить его пояс. Пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. За то, что прославляешь украинскую силу и непобедимость. Спасибо!", - написал позднее президент.

Ранее также также Александр Усик и другие спортсмены получили награды "Национальная легенда Украины".

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