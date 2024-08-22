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Усик и Харлан получили награды "Национальная легенда Украины"

Украинских спортсменов-чемпионов отметили на государственном уровне.
Вчера, 22:32
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский вручил бывшему абсолютному чемпиону, а ныне обладателю титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александру Усику и двукратной олимпийской чемпионке по фехтованию Ольге Харлан награды "Национальная легенда Украины".

"Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины".

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"Нина Митрофановна Матвиенко, Говард Баффет, Александр Михайлович Дубовик, Олег Петрович Коростелев, Иван Владимирович Лукашевич, Игорь Дмитриевич Поклад, Александр Усик, Ольга Харлан, Виталий Владимирович Хмель, Ирина Ивановна Юрченко, Сергей Иосифович Параджанов.

Мы безгранично благодарны и очень счастливы, что живем в стране, объединившей таких уважаемых и талантливых людей", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский клуб выкупил саблю Харлан на благотворительном аукционе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Ольга Харлан

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