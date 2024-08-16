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Украинский клуб выкупил саблю Харлан на благотворительном аукционе

Металлист 1925 задонатил 10 млн гривен.
Сегодня, 09:35
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Сабля Ольги Харлан, которой она нанесла победный удар на Олимпиаде в Париже, была продана на благотворительном аукционе, сообщил Сергей Притула.

Напомним, ранее украинская спортсменка вместе с известным волонтером решили организовать аукцион, чтобы закупить автоматизированные турели для ВСУ.

Сабля ушла с молотка за 10 млн гривен, а победителем аукциона стал харьковский Металлист 1925.

Однако сбор средств еще не окончен. Принявшие участие в аукционе все еще могут выиграть флаг с автографом Ольги, а также возможность выпить кофе с олимпийской чемпионкой.

Ранее также Кривбасс вылетел из Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан Металлист 1925

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