Украинский клуб выкупил саблю Харлан на благотворительном аукционе

Сабля Ольги Харлан, которой она нанесла победный удар на Олимпиаде в Париже, была продана на благотворительном аукционе, сообщил Сергей Притула.

Напомним, ранее украинская спортсменка вместе с известным волонтером решили организовать аукцион, чтобы закупить автоматизированные турели для ВСУ.

Сабля ушла с молотка за 10 млн гривен, а победителем аукциона стал харьковский Металлист 1925.

Однако сбор средств еще не окончен. Принявшие участие в аукционе все еще могут выиграть флаг с автографом Ольги, а также возможность выпить кофе с олимпийской чемпионкой.

Ранее также Кривбасс вылетел из Лиги Европы.

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