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Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0: обзор матча и результат игры 15.08.2024

Криворожская команда продолжит борьбу в еврокубках в квалификации турнира рангом ниже.
Сегодня, 21:55
Кривбасс проиграл Виктории / ФК Кривбасс
Кривбасс проиграл Виктории / ФК Кривбасс

В четверг, 15 августа, Кривбасс в Чехии провел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Викторией Пльзень.

После поражения 1:2 в номинально домашнем первом поединке криворожцы во второй встрече не сумели исправить ситуацию и снова уступили чешскому сопернику - на этот раз со счетом 0:1.

ФК Кривбасс
ФК Кривбасс

После безголевого первого тайма решающим в матче стал эпизод в начале второй половины встречи. На 52-й минуте Виктории удалось забить единственный гол в этом противостоянии. Автором победного мяча стал Даниэль Вашулин, который головой замкнул дальнюю стойку после навеса в штрафную от Павела Шульца.

ФК Кривбасс
ФК Кривбасс

Таким образом, Кривбасс вылетел из Лиги Европы и продолжит выступления в квалификации Лиги конференций. Соперником украинской команды на решающей стадии отбора турнира, раунде плей-офф, станет испанский Бетис.

Статистика матча квалификации Лиги Европы Виктория Пльзень - Кривбасс

Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 (первый матч - 2:1)

Гол: Вашулин, 52

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 5 - 4
Фолы: 10 - 21
Атаки: 170 - 83

Виктория: Тврдонь - Дуэ, Гранац, Емелка - Гавел, Чер, Калвах, Слончик (Ирка 50), Копиц (Каду, 85) - Шульц, Вашулин (Выдра, 71)

Кривбасс: Клищук - Понедельник (Бандейра, 84), Романчук, Стецьков, Дибанго - Бизимана (Твердохлиб, 61), Вакулко - Кузык (Драмбаев, 71), Лунев (Кожушко, 84), Микитишин (Хомченовский, 61) - Аду

Предупреждения: Клищук, 15, Стецьков, 43, Хомченовский, 77, Аду, 89.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Виктория Пльзень

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