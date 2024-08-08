Кривбасс - Виктория Пльзень: Обзор и результат матча Лиги Европы 08.08.2024
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы Кривбасс встретился с Викторией Пльзень.
Криворожане хорошо начали поединок и открыли счет на 20-ой минуте матча. Принс Аду замкнул прострел Ивана Дибанго.
Этот счет удавалось удерживать в первом тайме, но во втором все же украинский клуб пропустил. "Пушечным выстрелом" в верхний угол ворот забил Иржи Панош.
Коллектив Юрия Вернидуба имел шансы выходить вперед снова, но ими не воспользовался, а вот чешская команда всем воспользовалась сполна и повела в счете благодаря голу Вашулина.
Таким образом, Кривбасс проиграл в первом матче, но ситуация не является критической, поскольку, отыграть надо только один мяч, и игра между командами была равной.
Статистика матча Лиги Европы Кривбасс - Виктория
Кривбасс - Виктория 1:2
Голы: Аду, 20 - Панош, 48, Вашулин, 69
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 16 - 9
Удары в створ ворот: 6 - 2
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