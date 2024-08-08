Кривбасс - Виктория Пльзень: Обзор и результат матча Лиги Европы 08.08.2024

Криворожане упустили преимущество в один мяч.

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы Кривбасс встретился с Викторией Пльзень.

Криворожане хорошо начали поединок и открыли счет на 20-ой минуте матча. Принс Аду замкнул прострел Ивана Дибанго.

Этот счет удавалось удерживать в первом тайме, но во втором все же украинский клуб пропустил. "Пушечным выстрелом" в верхний угол ворот забил Иржи Панош.

Коллектив Юрия Вернидуба имел шансы выходить вперед снова, но ими не воспользовался, а вот чешская команда всем воспользовалась сполна и повела в счете благодаря голу Вашулина.

Таким образом, Кривбасс проиграл в первом матче, но ситуация не является критической, поскольку, отыграть надо только один мяч, и игра между командами была равной.

Статистика матча Лиги Европы Кривбасс - Виктория

Кривбасс - Виктория 1:2

Голы: Аду, 20 - Панош, 48, Вашулин, 69

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 16 - 9

Удары в створ ворот: 6 - 2

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