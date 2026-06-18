Украинские представительницы в женской Лиге чемпионов получили соперниц в квалификации

В четверг, 18 июня, состоялась жеребьевка первых раундов квалификации женской Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Украину в главном еврокубке будут представлять чемпион страны Металлист 1925, который пойдет в отборе по Пути чемпионов, и серебряный призер Систерс Одесса, которые пойдут по Пути представителей лиг. Обе команды начнут квалификацию со второго раунда, который будет проходить в формате мини-турнира с участием четырех клубов.

Стоит отметить, что женская команда харьковского клуба, недавно переименованного в ФК Харьков, в следующем сезоне в еврокубках будет выступать еще под старым названием.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, соперником Металлиста 1925 в полуфинале мини-турнира стал турецкий Фенербахче. В случае успеха в этом матче харьковская команда в решающем поединке встретится с победителем противостояния между бельгийским Левеном и сербской Бачкой Тополой.

Первым соперником Систерс в квалификации будет португальский Спортинг. В случае прохода дальше одесская команда сыграет с победителем другого полуфинала между австрийским Санкт-Пельтеном и швейцарским Янг Бойз.

Полуфинальные матчи второго квалификационного раунда состоятся 5 августа, а финалы и матчи за третье место - 8 августа.

Победители мини-турниров выйдут в решающий третий отборочный раунд, поединки которого будут сыграны 26 августа и 2 сентября.

Отметим, что команды, проигравшие в финале, попадут в заключительный второй этап квалификации Кубка Европы. Победа в матче за третье место позволит сыграть в первом раунде отбора Кубка Европы. Команды, потерпевшие поражение в матче за третье место, завершат еврокубковый сезон.

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