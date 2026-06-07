iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Клуб УПЛ готовится сменить название, логотип и цвета

Металлист 1925 ожидает полный ребрендинг.
Сегодня, 15:05       Автор: Игорь Мищук
Металлист 1925 проведет ребрендинг / Металлист 1925
Металлист 1925 проведет ребрендинг / Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925 в летнее межсезонье проведет полный ребрендинг клуба.

Как сообщает ТаТоТаке, подтверждая информацию ведущего YouTube-канала Камон, Плей! Артема Онищенко, клуб сменит название на ФК Харьков. Это должно подчеркнуть принадлежность команды к городу и убрать путаницу, связанную с существованием двух Металлистов.

Новый бренд не будет иметь никакого отношения к клубу, который играл в Высшей лиге с 2005 по 2009 год и был лишен официального статуса 16 лет назад.

Читай также: Черноморец официально вернулся в УПЛ

Клуб также обновит логотип, символику и цвета. Ожидается, что от цветов Металлиста 1925 может остаться лишь оттенок, приближенный к желтому.

Отмечается, что ребрендинг не будет означать отказ от истории Металлиста 1925, а будет посвящен 10-летнему юбилею существования клуба.

Официальное заявление от клуба ожидается в середине июня после согласования всех процедурных нюансов с УАФ и УПЛ.

Напомним, что нынешний сезон Металлист 1925 завершил на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ. В Кубке Украины харьковская команда дошла до полуфинала, где уступила Чернигову.

Ранее сообщалось, что бывший клуб УПЛ не допустили к соревнованиям следующего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Металлист 1925 Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

УПЛ: Первые стыковые матчи завершились ничьими УПЛ: Первые стыковые матчи завершились ничьими
Верховен предположил, была ли недооценка со стороны Усика в их поединке Верховен предположил, была ли недооценка со стороны Усика в их поединке
Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити
Ювентус достиг договоренности с форвардом Атлетико Ювентус достиг договоренности с форвардом Атлетико

Видео

Звезда сборной Португалии ударом в голову уложил соперника, за что заработал удаление
Звезда сборной Португалии ударом в голову уложил соперника, за что заработал удаление

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Дании и другие товарищеские матчи сборных
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии 2-0
просмотров

Последние новости

Бокс16:56
Верховен предположил, была ли недооценка со стороны Усика в их поединке
Европа16:27
Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити
Европа15:48
Ювентус достиг договоренности с форвардом Атлетико
Украина15:05
Клуб УПЛ готовится сменить название, логотип и цвета
ЧМ-202614:47
Беллингем назвал главные проблемы Англии на ЧМ-2026
Украина14:30
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут спарринг с Данией
Футзал14:25
Экстра-лига по футзалу: ХИТ завоевал чемпионство, Сухая Балка сравняла счет в бронзовой серии с Соколом
Бокс14:24
Слова промоутера Джошуа, вызвали шок: "Фьюри побьёт"
Бокс13:46
"Над Джошуа висит тень боя с Дюбуа": Уоррен - о его уязвимости перед Пренгой
НБА13:22
Уорриорз хотят оставить Порзингиса, но на своих условиях
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK