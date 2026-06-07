Клуб УПЛ готовится сменить название, логотип и цвета

Харьковский Металлист 1925 в летнее межсезонье проведет полный ребрендинг клуба.

Как сообщает ТаТоТаке, подтверждая информацию ведущего YouTube-канала Камон, Плей! Артема Онищенко, клуб сменит название на ФК Харьков. Это должно подчеркнуть принадлежность команды к городу и убрать путаницу, связанную с существованием двух Металлистов.

Новый бренд не будет иметь никакого отношения к клубу, который играл в Высшей лиге с 2005 по 2009 год и был лишен официального статуса 16 лет назад.

Читай также: Черноморец официально вернулся в УПЛ

Клуб также обновит логотип, символику и цвета. Ожидается, что от цветов Металлиста 1925 может остаться лишь оттенок, приближенный к желтому.

Отмечается, что ребрендинг не будет означать отказ от истории Металлиста 1925, а будет посвящен 10-летнему юбилею существования клуба.

Официальное заявление от клуба ожидается в середине июня после согласования всех процедурных нюансов с УАФ и УПЛ.

Напомним, что нынешний сезон Металлист 1925 завершил на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ. В Кубке Украины харьковская команда дошла до полуфинала, где уступила Чернигову.

Ранее сообщалось, что бывший клуб УПЛ не допустили к соревнованиям следующего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!