УПЛ представила календарь на сезон-2026/27

Украинская Премьер-лига представила календарь чемпионата на сезон-2026/27.

Базовой датой первого тура является 1 августа. В 2026 году запланировано 16 туров, а базовой датой 16-го тура будет 12 декабря.

Календарная часть 2027 года начнется 17-м туром с базовой датой 27 февраля. Заключительный 30-й тур должен состояться 4 июня 2027 года.

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1-й тур

Кривбасс - Карпаты

Буковина - ЛНЗ

Динамо - Левый Берег

Заря - Колос

Харьков - Верес

Кудривка - Шахтер

Черноморец - Полесье

Эпицентр - Оболонь

С полным календарем можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ.

В прошлом сезоне чемпионом Украины стал Шахтер. Серебряные медали завоевал ЛНЗ, а бронзовые - Полесье, которые на международной арене будут представлять Украину в квалификации Лиги конференций. Динамо финишировало на четвертой позиции, но стало обладателем Кубка Украины и попало в квалификацию Лиги Европы.

По итогам прошлого сезона УПЛ покинули Полтава и Рух, который принял решение продолжить выступления во Второй лиге. Напрямую в высший дивизион вышли Буковина и Черноморец, а Левый Берег и Кудривка одолели Александрию и Агробизнес соответственно в переходных матчах за право выступать в элите.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2025/26.

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