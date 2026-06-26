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Футбол

Бразилия подала протест против отмененного гола Винисиуса

CBF в целом недовольна судейством.
Сегодня, 13:07       Автор: Андрей Безуглый
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Бразильская конфедерация футбола (CBF) подала официальній протест против отмененного гола Винисиуса.

Напомним, что бразилец отметился голом в ворота сборной Шотландии, однако рефери увидел фол со стороны Винисиуса и отменил гол после просмотра VAR.

CBF направила в ФИФА жалобу, касательно судейства в матче и отмены гола Винисиуса в частности.

Конфедерация убеждена, что VAR не должен был вмешиваться в эпизод, а сам главный арбитр матча Сесар Артуро Рамос допустил множество ошибок.

Также Бразилия попросила ФИФА больше не назначать этого арбитра на их матчи.

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