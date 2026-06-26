Бразилия подала протест против отмененного гола Винисиуса

Бразильская конфедерация футбола (CBF) подала официальній протест против отмененного гола Винисиуса.

Напомним, что бразилец отметился голом в ворота сборной Шотландии, однако рефери увидел фол со стороны Винисиуса и отменил гол после просмотра VAR.

CBF направила в ФИФА жалобу, касательно судейства в матче и отмены гола Винисиуса в частности.

Конфедерация убеждена, что VAR не должен был вмешиваться в эпизод, а сам главный арбитр матча Сесар Артуро Рамос допустил множество ошибок.

Также Бразилия попросила ФИФА больше не назначать этого арбитра на их матчи.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!