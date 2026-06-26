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Гюлер установил новый рекорд сборной Турции

Хавбек побил достижение Эмре Белезоглу.
Сегодня, 08:58       Автор: Андрей Безуглый
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Хавбек сборной Турции Арда Гюлер установил новый рекорд.

Напомним, накануне Турция обыграла США, но все равно вылетела с мундиаля.

Гюлер отличился в воротах американцев на 10-й минуте, и стал самым молодым автором гола на ЧМ в истории Турции.

Хавбек Реала забил в возрасте 21 года и 120 дней, тем самым побив рекорд Эмре Белезоглу, который отличился в 21 год и 275 дней.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арда Гюлер

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