Нидерланды легко разбили Тунис и выиграли группу F

В ночь на пятницу, 26 июня, сборные Туниса и Нидерландов встретились в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2026.

Для Туниса, который проиграл оба предыдущих матча и этот поединок сразу же стал катастрофой.

На третьей минуте Скири срезал мяч в собственные ворота, а еще через пару минут Бробби удвоил преимущество Нидерландов.

До конца тайма команда Кумана владела инициативой, но более голов не забивала. Со стартом второго тайма Тунис смог сократить отставние после углового, но вскоре ван Хекке ответил им тем же.

Со счетом 1:3 матч и завершился. Нидерланды выиграли группу, а Тунис покинул мундиаль, не выиграв ни одного матча.

Статистика матча Тунис - Нидерланды 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Тунис - Нидерланды 1:3

Голы: Мастури, 54 - Скири (автогол), 3, Бробби, 7, ван Хекке, 62

Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 1.84

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 10 - 20

Удары в створ: 4 - 7

Угловые: 4 - 6

Фолы: 11 - 10

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