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Футбол

Известный чешский форвард завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2026

Патрик Шик решил прекратить выступления за национальную команду в 30 лет.
Вчера, 22:50       Автор: Игорь Мищук
Патрик Шик / Getty Images
Патрик Шик / Getty Images

Нападающий Байера и сборной Чехии Патрик Шик объявил, что завершает карьеру в национальной команде после того, как она вылетела с ЧМ-2026 по итогам группового этапа.

О своем решении 30-летний футболист сообщил в Instagram.

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"Сегодня заканчивается моя история в сборной. Это решение не является импульсивным и не возникло за один день. Я вынашивал эту мысль уже долгое время и долго ее обдумывал.

Это был путь, наполненный эмоциями, радостью, разочарованиями, победами и трудными моментами. Я всегда старался отдавать максимум сборной и как можно лучше представлять нашу страну.

Я ухожу с гордостью за то, чего мне удалось достичь в футболке национальной команды. В то же время остается ощущение, что чешский футбол способен на гораздо, гораздо большее, чем показывает в последние годы. Нужно смотреть правде в глаза и менять многие вещи, которые уже давно не работают. Я говорю это не из-за злости или разочарования. Я говорю это потому, что мне небезразличен чешский футбол.

Спасибо всем болельщикам, партнерам по команде и людям, которые поддерживали меня все это время. Для меня было честью носить футболку сборной Чехии", - написал Шик.

Шик дебютировал за сборную Чехии в мае 2016 года и с тех пор провел за национальную команду 56 матчей, в которых отличился 26 голами и шестью результативными передачами.

На ЧМ-2026 сборная Чехии завершила групповой раунд на последнем месте в квартете А, набрав одно очко в трех матчах.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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