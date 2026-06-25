Известный чешский форвард завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2026

Патрик Шик решил прекратить выступления за национальную команду в 30 лет.

Нападающий Байера и сборной Чехии Патрик Шик объявил, что завершает карьеру в национальной команде после того, как она вылетела с ЧМ-2026 по итогам группового этапа.

О своем решении 30-летний футболист сообщил в Instagram.

Читай также: Мексика разгромила Чехию, ЮАР обыграла Корею

"Сегодня заканчивается моя история в сборной. Это решение не является импульсивным и не возникло за один день. Я вынашивал эту мысль уже долгое время и долго ее обдумывал.

Это был путь, наполненный эмоциями, радостью, разочарованиями, победами и трудными моментами. Я всегда старался отдавать максимум сборной и как можно лучше представлять нашу страну.

Я ухожу с гордостью за то, чего мне удалось достичь в футболке национальной команды. В то же время остается ощущение, что чешский футбол способен на гораздо, гораздо большее, чем показывает в последние годы. Нужно смотреть правде в глаза и менять многие вещи, которые уже давно не работают. Я говорю это не из-за злости или разочарования. Я говорю это потому, что мне небезразличен чешский футбол.

Спасибо всем болельщикам, партнерам по команде и людям, которые поддерживали меня все это время. Для меня было честью носить футболку сборной Чехии", - написал Шик.

Шик дебютировал за сборную Чехии в мае 2016 года и с тех пор провел за национальную команду 56 матчей, в которых отличился 26 голами и шестью результативными передачами.

На ЧМ-2026 сборная Чехии завершила групповой раунд на последнем месте в квартете А, набрав одно очко в трех матчах.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!