Участник ЧМ-2026 распрощался с тренером после вылета с турнира
Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек покинул занимаемую должность после завершения выступлений команды на чемпионате мира-2026.
Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.
Читай также: Известный чешский форвард завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2026
Отмечается, что сотрудничество с 74-летним специалистом было прекращено по взаимному согласию сторон.
Miroslav Koubek po vzájemné dohodě s vedením Fotbalové asociace České republiky opouští pozici hlavního trenéra české fotbalové reprezentace. 🇨🇿— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 29, 2026
Trenére, děkujeme, že jste nás po 20 letech dovedl zpět na mistrovství světa. 🏆🌍
➡️https://t.co/97XzypBrkC pic.twitter.com/X9VFpmmv6W
Коубек работал со сборной Чехии с декабря 2025 года.
На ЧМ-2026 чешская сборная заняла последнее четвертое место в группе А, набрав всего одно очко. Чехи на групповом этапе уступили Южной Корее (1:2), свели вничью матч с ЮАР (1:1) и разгромно проиграли Мексике (0:3).
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!