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Футбол

Участник ЧМ-2026 распрощался с тренером после вылета с турнира

Мирослав Коубек покинул пост наставника сборной Чехии.
Сегодня, 20:48       Автор: Игорь Мищук
Мирослав Коубек / Getty Images
Мирослав Коубек / Getty Images

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек покинул занимаемую должность после завершения выступлений команды на чемпионате мира-2026.

Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

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Отмечается, что сотрудничество с 74-летним специалистом было прекращено по взаимному согласию сторон.

Коубек работал со сборной Чехии с декабря 2025 года.

На ЧМ-2026 чешская сборная заняла последнее четвертое место в группе А, набрав всего одно очко. Чехи на групповом этапе уступили Южной Корее (1:2), свели вничью матч с ЮАР (1:1) и разгромно проиграли Мексике (0:3).

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Чехии Мирослав Коубек

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