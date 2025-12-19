Сборная Чехии получила нового тренера

Национальная команда Чехии сыграет в плей-офф квалификации к ЧМ-2026 с новым наставником. Футбольная ассоциация Чехии назначила главным тренером сборной Мирослава Коубека, сообщает официальный сайт организации.

Опытный специалист подписал контракт на 2,5 года. Коубек попытается вывести Чехию на первый с 2006 года Мундиаль. Весной национальная команда встретится со сборной Ирландии в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026.

Коубек раньше работал с чешскими клубами. Наибольших успехов он добился во главе Виктории из Пльзеня. В сезоне 2014/15 тренер сделал "красно-синих" чемпионом Чехии и выиграл Суперкубок страны.

Напомним, ранее УАФ выбрала домашний стадион для сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!