Сборная Чехии осталась без тренера

Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на неудачи национальной команды. Иван Гашек уволен с должности главного тренера сборной Чехии, сообщает официальный сайт организации.

"Локомотив" неудачно провел октябрьское окно. Сначала Чехия с Гашеком во главе свела вничью поединок против сборной Хорватии. Затем же национальная команда неожиданно уступила сборной Фарерских островов (1:2).

За тур до конца квалификации перед ЧМ-2026 чешская сборная идет второй в группе L. Национальная команда набрала 13 очков. В финальный игровой день Чехии достаточно переиграть сборную Гибралтара, чтобы выйти в плей-офф отбора.

Напомним, ранее Швеция отправила в отставку датчанина Йон-Даля Томассона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!